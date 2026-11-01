У берегов Кипра затонуло торговое судно под флагом Танзании

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Республики Кипр провели в ночь на 31 октября операцию, позволившую спасти 10 членов экипажа торгового судна под флагом Танзании, которое затонуло. Об этом информировал Объединенный поисково-спасательный центр (JRCC), базирующийся в городе Ларнака, сообщает ТАСС.



"В пятницу, 30 октября 2026 года, в 20.15 (21.15 по минскому времени - прим. БЕЛТА) JRCC получил информацию о том, что на расстоянии 90 морских миль к западу от Пафоса в зоне ответственности поисково-спасательной операции Республики Кипр тонет торговое судно As Dream под танзанийским флагом с экипажем 10 человек. Все спасенные были благополучно доставлены на грузовое судно Msc Hannah III, а затем взяты на борт катером Pentadaktylos портовой и морской полиции, который доставил их в порт Лимасола".



Состояние моряков по итогам медосмотра было признано хорошим.



Как уточнили в JRCC, для участия в спасательной операции были также мобилизованы вертолет Национальной гвардии Кипра и патрульный катер береговой охраны.-0-