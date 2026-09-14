У берегов Греции затонула лодка с мигрантами, по меньшей мере 25 человек числятся пропавшими без вести 

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции в районе острове Гавдос ведется масштабная поисково-спасательная операция после того, как лодка, на борту которой находились по меньшей мере 77 человек, перевернулась и затонула примерно в 38 морских милях к югу от острова. Об этом передает Синьхуа со ссылкой на местный телеканал ERT.



По данным греческих властей, 52 человека были спасены, а еще по меньшей мере 25 числятся пропавшими без вести. Один человек был найден без сознания.



В спасательной операции участвовали несколько судов береговой охраны Греции и Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex), а также вертолет ВВС Греции и самолет Frontex.



Греческие власти не обнародовали информацию о конкретном типе судна и гражданстве находившихся на борту людей.



Гавдос - самый южный обитаемый остров Греции, расположенный к югу от Крита в Ливийском море. Воды к югу от острова стали основным маршрутом для судов с мигрантами, направляющихся в Грецию из Северной Африки.-0-