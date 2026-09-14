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У берегов Греции затонула лодка с мигрантами, по меньшей мере 25 человек числятся пропавшими без вести 

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
14 сентября 2026, 23:48

У берегов Греции затонула лодка с мигрантами, по меньшей мере 25 человек числятся пропавшими без вести 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции в районе острове Гавдос ведется масштабная поисково-спасательная операция после того, как лодка, на борту которой находились по меньшей мере 77 человек, перевернулась и затонула примерно в 38 морских милях к югу от острова. Об этом передает Синьхуа со ссылкой на местный телеканал ERT.

По данным греческих властей, 52 человека были спасены, а еще по меньшей мере 25 числятся пропавшими без вести. Один человек был найден без сознания.

В спасательной операции участвовали несколько судов береговой охраны Греции и Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex), а также вертолет ВВС Греции и самолет Frontex.

Греческие власти не обнародовали информацию о конкретном типе судна и гражданстве находившихся на борту людей.

Гавдос - самый южный обитаемый остров Греции, расположенный к югу от Крита в Ливийском море. Воды к югу от острова стали основным маршрутом для судов с мигрантами, направляющихся в Грецию из Северной Африки.-0- 
Теги
Греция нелегальные мигранты
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