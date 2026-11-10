Туск заявил, что в Польше ужесточат наказание за нападение на полицейских

7 ноября 24-летний гражданин Польши в камуфляже выехал на автомобиле на главную площадь Кракова и открыл огонь по случайным прохожим. Жертвами стрельбы стали шесть человек, еще 15 получили ранения, в том числе двое полицейских. По данным местных властей, среди погибших как минимум двое иностранцев - 51-летняя гражданка Австрии и 32-летний гражданин Великобритании. Подозреваемый был ранен при задержании и скончался в больнице утром 9 ноября. В момент стрельбы при нем было две винтовки, два пистолета и около 500 патронов. В марте ему было выдано разрешение на ношение оружия. В квартире семьи стрелка полиция обнаружила тела его родителей и сестры. Произошедшее расследуется как теракт, в Польше был объявлен общенациональный траур.-0-





10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в стране ужесточат наказание за нападение на полицейских. Его заявление опубликовала в соцсети X правящая в стране "Гражданская коалиция"."Сегодня мы примем законопроект, который ужесточит наказания за нападение на сотрудников полиции", - сказал польский премьер.После вступления в силу законопроекта любое нападение на сотрудника полиции с использованием предмета, который может угрожать его жизни или здоровью, будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.Как сообщает радио RMF24, глава правительства также объявил о срочном пересмотре правил регулирования оборота огнестрельного оружия. "Было бы хорошо убедиться в том, что мы регистрируем каждое огнестрельное оружие, попадающее в частные руки", - отметил он.Заявление было сделано после стрельбы в Кракове, в результате которой пострадали в том числе двое полицейских.