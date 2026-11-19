19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не намерена отправлять свои войска в Украину после прекращения боевых действий по плану "коалиции желающих". Об этом сообщает радиостанция RMF24, сообщает ТАСС.



"Польша не участвует в этой коалиции таким образом. С самого начала мы вместе с Владимиром Зеленским обсуждали, что польских солдат в Украине не будет", - заявил Туск, комментируя проводимые в Польше учения НАТО "Коалиция 26.2".



Учения под названием "Коалиция 26.2" проходят в Польше с 9 по 22 ноября, в них принимают участие 2,8 тыс. военнослужащих из 11 стран. Маневры проводятся под эгидой Многонациональных сил для Украины (Multinational Force Ukraine, MNF-U), созданных под командованием Соединенного Королевства и Франции в рамках "коалиции желающих".



В возглавляемой Великобританией и Францией "коалиции желающих" разрабатываются гарантии безопасности Украины, предусматривающие в том числе отправку воинских контингентов после завершения конфликта.-0-