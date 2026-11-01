Туск заявил, что не намерен идти на компромисс в кризисе с Конституционным судом

- Премьер Польши обвинил Навроцкого и Дуду в уничтожении верховенства права
- Председатель Верховного суда Польши созвал срочное совещание судей
Премьер обвинил президента Кароля Навроцкого и его предшественника Анджея Дуду в "разрушении верховенства права" в стране. Туск также отметил, что "в правовом государстве политик не может входить на территорию суда, раздавать указы и пугать судей, даже если он президент".
Политический кризис в Польше возник после решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили акции протеста. 30 октября глава Минюста республики Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, полицией были задержаны четыре человека.
В связи с обострением кризиса президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву.-0-
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