Туск заявил, что не намерен идти на компромисс в кризисе с Конституционным судом

В связи с обострением кризиса президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву.-0-





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1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Польши Дональд Туск в вечернем обращении к нации заявил, что не намерен идти на компромисс в споре с президентом Каролем Навроцким о работе Конституционного суда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TVP Info."Мы слишком долго ожидали этого сокровища, которое представляет собой независимая и демократическая Польша, чтобы испугаться и уступить", - сказал Туск.Премьер обвинил президента Кароля Навроцкого и его предшественника Анджея Дуду в "разрушении верховенства права" в стране. Туск также отметил, что "в правовом государстве политик не может входить на территорию суда, раздавать указы и пугать судей, даже если он президент".Политический кризис в Польше возник после решения Туска назначить судьей Конституционного суда бывшего члена его кабмина Мачея Берека. У здания инстанции последние недели регулярно проходили акции протеста. 30 октября глава Минюста республики Вальдемар Журек направил ходатайство об отстранении от обязанностей и лишении иммунитета и. о. председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского. К охране территории суда были привлечены дополнительные силы полиции. В ночь на 31 октября протестующие собрались у здания суда и пытались прорваться через ограждение, полицией были задержаны четыре человека.