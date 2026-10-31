Туск выступит с обращением в связи с ситуацией вокруг Конституционного суда Польши

- МИД Беларуси о ситуации в Польше: споры должны урегулироваться через диалог, а не путем паралича органов власти
Ситуация в Польше обострилась после отстранения от исполнения обязанностей председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Возглавлять Конституционный суд было поручено судье Анне Корвин-Петровской. Перед зданием Конституционного суда прошли акции протеста. Протестующие пытались пробраться через полицейское оцепление, несколько человек были задержаны. Президент Польши Кароль Навроцкий отменил свой полет в Сенегал и вернулся в связи с событиями в страну. Он объявил о созыве срочных консультаций, указав, что имело место серьезное нарушение конституционного порядка.-0-
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