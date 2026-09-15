Туск предупредил поляков о рекордно высоких ценах на топливо, обвинив в этом Навроцкого

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал жителям страны рекордные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщает польский портал Money.pl.



"Вскоре мы увидим поистине рекордные цены. Цены, которых никто и в самых страшных кошмарах не мог представить", - заявил Туск.



Премьер утверждает, что в сложившейся ситуации виноват президент республики Кароль Навроцкий. Именно глава государства отказался подписывать инициированный правительством и принятый Сеймом закон о налогообложении сверхприбылей топливных компаний. За счет этих средств правительство планировало снизить цены на топливо.



Премьер сообщил, что правительство снова внесет на рассмотрение Сейма этот законопроект, и призвал Навроцкого подписать его, так как "речь идет о деньгах народа".



В Польше в последнее время наблюдается резкий рост цен на топливо. Это связано с тем, что после 1 сентября завершилась введенная несколькими неделями ранее программа CPN ("цены топлива ниже"), когда ставка НДС на бензин и дизельное топливо была снижена до 8% с 23%. На рост также влияет напряженная ситуация на мировом рынке нефти.-0-