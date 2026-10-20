Туск потребовал от Киева объяснений из-за пролета украинского дрона над Польшей

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Польши Дональд Туск потребовал от киевских властей объяснений после инцидента, когда украинский беспилотник пролетел над польской территорией, а затем взорвался в Литве. Об этом пишут польские СМИ.



"Мы расследуем все обстоятельства, и я также рассчитываю на полное сотрудничество украинской стороны, чтобы прояснить, что произошло. Никаких эмоций, но я буду очень настойчив и попрошу полных объяснений", - заявил Дональд Туск.



"Независимо от результата этого объяснения я хочу очень решительно подчеркнуть, что Польша не допускает проведения операций на нашей территории и над ней без явного согласия польского государства. Это не изменится независимо от того, кто будет проводить эту операцию", - добавил он.



Дональд Туск подчеркнул, что находится в постоянном контакте с министром обороны Польши по этому вопросу. Он также сообщил, что поднимет эту тему в ходе беседы с президентом Литвы.



МИД Украины ранее принес извинения Литве за инцидент с беспилотником. В ведомстве указали, что Украина предоставила литовской стороне всю необходимую информацию для выяснения всех обстоятельств произошедшего.



Утром 18 октября залетевший в Литву дрон потерпел крушение в Пасвальском районе. Его обломки повредили гражданский автомобиль. В Шяуляйском и Паневежском уездах объявили красный уровень воздушной тревоги, а в Каунасе - желтый. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс позже заявил, что упавший на территории страны дрон был украинского происхождения и нес взрывчатку. Он подтвердил, что дрон попал на территорию Литвы из Польши. Литва после произошедшего приняла решение усилить охрану своей критической инфраструктуры.-0-