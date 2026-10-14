Турция рассчитывает добиться результата по вопросу получения F-35

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турция ведет интенсивные контакты с США по вопросу истребителей F-35. Об этом заявил в эфире телеканала CNN Türk заместитель министра обороны Турции Алпаслан Каваклыоглу, сообщает ТАСС.



"Вопрос с F-35 находится в нашей двусторонней повестке. Наш министр обороны Яшар Гюлер недавно направил послания и обсуждал этот вопрос в двустороннем формате. Я уверен, что здесь мы добьемся результата. Особенно интенсивные контакты ведутся по первым шести самолетам", - сказал он.



Речь идет о шести F-35, которые уже оплачены турецкой стороной, но стоят в ангарах на территории США. Их передача Анкаре пока невозможна из-за санкционных ограничений со стороны Соединенных Штатов в рамках закона CAATSA.



"Конечно, у нас есть проблемы в этом плане. Есть вопросы с США, которые тянутся уже долго, такие как CAATSA. По ним ведется интенсивная работа, идут взаимные консультации. И есть продвижение по этим вопросам", - заявил Каваклыоглу.



По его словам, обе стороны настроены положительно в вопросе преодоления существующих сложностей из-за введенных ограничений. "И мы, и американская сторона смотрим на это очень позитивно. Я верю, что в короткие сроки мы решим существующие проблемы", - сказал Каваклыоглу.



В 2019 году США исключили Турцию из программы F-35 после начала поставок Анкаре российских зенитных ракетных систем С-400. Вашингтон заявлял, что наличие у Турции С-400 несовместимо с ее участием в программе F-35. Позднее США ввели против турецкой стороны ограничения в рамках закона CAATSA.-0-