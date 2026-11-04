4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недалеко от румынского курорта Нептун потерпевший аварию турецкий буксир находится под угрозой затопления, спасательные службы провели операцию по спасению турецких моряков, сообщает информационное агентство BGNES.
Троих членов экипажа подняли на борт буксира Odin под голландским флагом для транспортировки в румынский порт Мангалия. Еще четверо отказались от эвакуации, заявив, что им не нужна помощь, сообщило МВД Румынии.
"Буксир Ayaz Bey под турецким флагом передал около 4.20 (5.20 по минскому времени) международный сигнал бедствия после того, как столкнулся с судном Mentor под флагом Антигуа и Барбуды", - говорится в материале.
По предварительной информации, два турецких буксира Ayaz Bey и Ramazan Bey буксировали судно Mentor в направлении Турции. Ранее судно получило повреждения в украинских водах недалеко от Одесского порта. Ночью в неблагоприятных погодных условиях буксировочные тросы порвались. Позднее они были восстановлены, однако буксир Ayaz Bey столкнулся с судном.
В спасательной операции были задействованы два судна, находящиеся в ведении Министерства внутренних дел Румынии, а также судно Румынского агентства по спасению человеческих жизней на море (ARSVOM).-0-
В мире
04 ноября 2026, 10:33
Турецкий буксир потерпел аварию у берегов Румынии
Фото Unsplash
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