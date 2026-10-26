26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральная избирательная комиссия Болгарии завершила подсчет голосов на выборах президента. По итогам первого тура лидирует Илияна Йотова, однако она не набрала более 50% голосов, а явка избирателей составила менее 50%, поэтому в стране состоится второй тур, сообщает ТАСС.
По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Илияна Йотова и Кирилл Вылчев, баллотирующиеся на посты президента и вице-президента республики, набрали 34,759% голосов (528 929 избирателей). За Андрея Гюрова и Георгия Кандева проголосовали 31,952% (486 214 человек).
Йотова и Вылчев победили в 31 районе страны, тогда как Гюров и Кандев получили больше голосов в четырех районах и при голосовании за рубежом.
Согласно данным экзитпола, явка на выборах составила 22,5%.
Второй тур голосования состоится 1 ноября. У вышедших во второй тур кандидатов будет три дня на проведение предвыборной кампании и мобилизацию сторонников. Ожидается, что они примут участие в телевизионных дебатах.-0-
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26 октября 2026, 21:11
ЦИК Болгарии завершила подсчет голосов на выборах президента страны
Илияна Йотова. Фото Reuters
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