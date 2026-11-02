ЦИК Болгарии сообщил о победе Йотовой на президентских выборах

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Болгарии Илияна Йотова победила на президентских выборах, следует из данных ЦИК, сообщает портал БНТ Новини.



После обработки 100% протоколов, Илияна Йотова набрала 57,57% голосов. Ее соперник Андрей Гюров получил 39,48% голосов.



1 ноября в Болгарии состоялся второй тур президентских выборов. За пост главы государства боролись действующий президент Илияна Йотова и бывший исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Гюров.



В январе Конституционный суд Болгарии рассмотрел и утвердил заявление Румена Радева об отставке с поста главы государства. В соответствии с Конституцией вице-президент Илияна Йотова после этого была утверждена на посту президента республики.-0-