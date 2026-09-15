Цены на нефть выросли из-за перебоев с поставками 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на нефть во вторник выросли почти на $3 за баррель на фоне сообщений о перебоях с поставками в Саудовской Аравии и Ливии. Об этом сообщает агентство Reuters.



Фьючерсы на нефть марки Brent к 15.06 по Гринвичу (18.06 по минскому времени) подорожали на $2,81 до $108,49 за баррель. WTI прибавила $3,29 и достигла $104,68.



Власти Саудовской Аравии ранее заявили, что нефтепровод, по которому нефть с восточных месторождений транспортируется к портам на западе страны в обход Ормузского пролива, подвергся атакам беспилотников. Его работа была приостановлена.



Источники в судоходной отрасли также сообщили Reuters, что погрузка нефти на экспортном терминале в саудовском порту Янбу на Красном море приостановлена.



В Ливии заявили об остановке работ на трех нефтяных месторождениях после того, как протестующие сотрудники охраны нефтяных объектов перекрыли клапан на нефтепроводе Хамада-Завия.-0-