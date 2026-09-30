Цены на дизель в Латвии побили исторический рекорд

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На АЗС Circle K в Риге дизельное топливо подорожало до 2,234 евро за литр. Это новый ценовой рекорд, пишут латвийские СМИ.



Бензин 95-й марки стоит 2,074 евро. Предыдущий максимум для дизеля фиксировался 10 апреля - 2,144 евро.



С 1 октября вступают в силу поправки Сейма о снижении акциза на дизель и бензин - ожидается падение розничных цен на 8 центов за литр, если торговцы полностью отразят снижение налогов в ценообразовании.



Схожая ситуация на рынке топлива прослеживается в Литве и Эстонии.



Тем временем Financial Times пишет, что с начала войны США и Ирана ЕС переплатил за ископаемое топливо около 100 млрд евро, получив практически те же объемы нефти и газа. Эти деньги ушли на покрытие возросших цен, а не на новые поставки.-0-