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Цены на дизель в Латвии побили исторический рекорд

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
30 сентября 2026, 00:06

Цены на дизель в Латвии побили исторический рекорд

Фото Pexels
Фото Pexels
Фото Pexels
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На АЗС Circle K в Риге дизельное топливо подорожало до 2,234 евро за литр. Это новый ценовой рекорд, пишут латвийские СМИ.

Бензин 95-й марки стоит 2,074 евро. Предыдущий максимум для дизеля фиксировался 10 апреля - 2,144 евро.

С 1 октября вступают в силу поправки Сейма о снижении акциза на дизель и бензин - ожидается падение розничных цен на 8 центов за литр, если торговцы полностью отразят снижение налогов в ценообразовании.

Схожая ситуация на рынке топлива прослеживается в Литве и Эстонии.

Тем временем Financial Times пишет, что с начала войны США и Ирана ЕС переплатил за ископаемое топливо около 100 млрд евро, получив практически те же объемы нефти и газа. Эти деньги ушли на покрытие возросших цен, а не на новые поставки.-0-
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Латвия топливо
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