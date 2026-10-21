Цены на дизель на мировых рынках упали на 5-6% после договоренностей РФ и США - Путин

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на мировых ранках на дизельное топливо снизились на 5-6% после заключения "дизельной сделки" между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом, сообщает ТАСС.





"Что касается дизеля, то после объявления с обеих сторон о том, что будут поставки в Соединенные Штаты, на мировых рынках на 5-6% цены упали сразу на дизель", - отметил глава российского государства.





Он также заявил, что Россия в рамках договоренностей с США готовит к отгрузке сразу несколько танкеров. Первый танкер с 40 тыс. т дизельного топлива отправится в путь через два-три дня.-0-