Цены на бензин во Франции обновили исторический максимум 

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на бензин во Франции достигли максимума за всю историю наблюдений. Об этом сообщает издание Le Figaro.



Средняя цена литра бензина во Франции выросла до 2,11 евро, что стало абсолютным рекордом с 1985 года, когда правительство начало собирать эти данные.



"Бензин 95-E10 подорожал за прошлую неделю еще на 2,3 евроцента, это уже шестая неделя непрерывного роста", - отмечается в публикации.



Что касается дизельного топлива, наиболее распространенного автомобильного топлива в стране, в конце прошлой недели его средняя цена составила около 2,29 евро за литр, что на 3,4 евроцента больше, чем неделей ранее. Показатель также приближается к историческому максимуму апреля 2025 года - 2,31 евро.



Увеличение цен происходит несмотря на установленный на заправках компании TotalEnergies верхний предел цен в 1,99 евро за литр бензина и 2,25 евро за литр дизельного топлива.



"Топливный кризис во Франции продолжает усугубляться", - констатирует издание.



Основным фактором роста называется повышение мировых цен на нефть на фоне конфликта на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Ормузского пролива.-0-