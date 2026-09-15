15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена литра бензина премиум-класса марки E10 (содержит до 10% биоэтанола) достигла очередного рекордного уровня в Германии, сообщает немецкая радиостанция Radio Emscher Lippe.
По данным Всеобщего немецкого автомобильного клуба (ADAC), средняя цена топлива составила 2,286 евро за литр. Это более чем на один цент больше по сравнению с 13 сентября, когда был зафиксирован предыдущий рекорд. Стоимость дизельного топлива составляет 2,412 евро за литр и все еще на несколько центов отстает от рекордной цены.
Стоимость автомобильного топлива в Европе за последние дни выросла из-за обострения ситуации в районе Баб-эль-Мандебского пролива.-0-
В мире
15 сентября 2026, 15:17
Цены на бензин в Германии вновь обновили рекорд
Фото pexels
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