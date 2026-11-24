24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше в ноябре 2026 года средняя розничная цена автомобильного газа рекордно выросла. Об этом пишут польские СМИ.



В середине ноября 2026 года стоимость автогаза достигала 4,30 злотого (около $1,06) за литр, хотя осенью 2025 года его цена была около 2,70 злотого (свыше $0,66).



На протяжении десятилетий сжиженный газ был польским решением проблемы дороговизны топлива. Осень 2026 года изменила эту логику. Впервые за многие годы сжиженный газ стал дорожать быстрее других видов топлива, и его ценовое преимущество, основа всего рынка, практически исчезло. По оценкам профильных изданий и аналитиков, стоимость затрат польских автомобилистов на автогаз приблизилась к затратам на бензин.



Среди причин происходящего называют то, что автогаз не попал под действие правительственного механизма максимальных цен и сниженного НДС по программе CPN (Ceny Paliwa Niżej) для бензина и дизеля. Кроме того, рост цен на сжиженный нефтяной газ (LPG/автогаз) связывают с ситуацией на международных топливных рынках. Польша импортирует около 80% своего автогаза, при этом значительная часть поставок поступает с рынка США. Рост транспортных расходов и напряженность на Ближнем Востоке способствуют повышению цен.



"Ситуация вряд ли скоро вернется к нормальному состоянию. Необходимо возобновить поставки газа с Ближнего Востока", - отметила Урсула Цеслак, аналитик топливного рынка в польской компании Reflex.



При этом Польша уже много лет является лидером в Европе по использованию сжиженного газа. По данным Польской организации сжиженного газа (POGP), в стране зарегистрировано около 3,5 млн автомобилей с системами LPG, что составляет 12,7% от всего автопарка. Средний показатель таких авто по ЕС составляет 2,6%.-0-