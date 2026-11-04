Цена нефти марки Brent опустилась ниже $102 за баррель

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые цены на нефть снижаются на 2-3%, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 8 октября опустилась ниже $102, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.



Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,09% относительно предыдущего закрытия - до $101,53 за баррель, показатель впервые с 8 октября опустился ниже $102.



Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 2,33% - до $94,23 за баррель.-0-