4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые цены на нефть снижаются на 2-3%, стоимость барреля нефти марки Brent впервые с 8 октября опустилась ниже $102, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 3,09% относительно предыдущего закрытия - до $101,53 за баррель, показатель впервые с 8 октября опустился ниже $102.
Декабрьские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 2,33% - до $94,23 за баррель.-0-
В мире
04 ноября 2026, 00:20
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $102 за баррель
Фото AP Photo
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