11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднялась выше $109 за баррель впервые с 21 мая 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
По данным на 23.57 по минскому времени 10 сентября, стоимость Brent росла на 1,33%, до $109,06 за баррель, а к 00.02 по минскому времени 11 сентября замедлила рост до $108,81 за баррель (+1,1%).-0-
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11 сентября 2026, 00:21
Цена нефти марки Brent на ICE превысила $109 за баррель впервые с 21 мая
Фото из архива Reuters
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