16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на лондонской бирже ICE поднималась до $110 за баррель впервые с 20 мая 2026 года, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает ТАСС.
По данным на 21.32 мск, стоимость Brent росла на 3,85%, до $110 за баррель, а к 22.00 мск замедлила рост до $109,61 за баррель (+3,48%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в ноябре росла на 2,57%, до $98,98 за баррель.-0-
В мире
16 октября 2026, 22:48
Цена нефти марки Brent достигала $110 за баррель впервые с 20 мая
Фото из архива Reuters
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