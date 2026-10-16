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Цена нефти марки Brent достигала $110 за баррель впервые с 20 мая

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
16 октября 2026, 22:48

Цена нефти марки Brent достигала $110 за баррель впервые с 20 мая

Фото из архива Reuters
Фото из архива Reuters
Фото из архива Reuters
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на лондонской бирже ICE поднималась до $110 за баррель впервые с 20 мая 2026 года, свидетельствуют данные торгов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным на 21.32 мск, стоимость Brent росла на 3,85%, до $110 за баррель, а к 22.00 мск замедлила рост до $109,61 за баррель (+3,48%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в ноябре росла на 2,57%, до $98,98 за баррель.-0-
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