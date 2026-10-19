19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE превысила $110 за баррель впервые с 20 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.
По данным на 20.50 по минскому времени, цена Brent росла на 0,76%, до $110,7 за баррель. К 21.01 по минскому времени стоимость Brent замедлила рост до $110,16 за баррель (плюс 0,27%).
В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в ноябре росла на 0,31%, до $99,33 за баррель.-0-
В мире
Цена нефти Brent превысила $110 за баррель впервые с 20 мая
19 октября 2026, 23:20
Цена нефти Brent превысила $110 за баррель впервые с 20 мая
Фото из архива Reuters
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