Цена нефти Brent опустилась ниже $91 за баррель впервые с 1 сентября

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $91 за баррель впервые с 1 сентября 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщает ТАСС.



По данным на 22.38 мск 9 ноября, цена Brent снижалась на 7,45% - до $91 за баррель. К 22.42 мск падение ускорилось до 7,89%, а стоимость опустилась до $90,56 за баррель. Позднее, по состоянию на 22.47 мск, снижение замедлилось до 7,06%, цена Brent составляла $91,38 за баррель.



В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре дешевел на 5,6% - до $85,74 за баррель.-0-