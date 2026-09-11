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Цена на дизельное топливо в США достигла рекордных $6 за галлон 

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
11 сентября 2026, 10:05

Цена на дизельное топливо в США достигла рекордных $6 за галлон 

Фото Unsplash
Фото Unsplash
Фото Unsplash
11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя цена дизельного топлива в США впервые в истории достигла $6 за галлон (3,79 л), следует из данных сервиса GasBuddy, сообщает Reuters.

За год стоимость выросла на $2,30. В прошлом году средняя стоимость одного галлона дизеля составляла $3,70. Дизель является ключевым двигателем экономики. Оно используется для заправки грузовиков, поездов, судов и тяжелой техники, обеспечивающей бесперебойную работу глобальных цепочек поставок. Оно также имеет решающее значение для работы сельскохозяйственной техники.

Последний резкий рост цен на топливо усиливает инфляционное давление, которое уже в этом году создало проблемы для американских потребителей и предприятий.

Сырая нефть является основным фактором, определяющим цены на топливо, и фьючерсы на эталонную нефть снова поднялись выше $100 долларов за баррель на фоне обострения конфликта между США и Ираном. Отрасли, зависящие от дизельного топлива, уже ощутили на себе последствия, когда 10 сентября фьючерсы на нефть достигли самого высокого уровня с середины мая. Цена на нефть марки Brent закрылась на отметке $107,63 за баррель, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate - на уровне $102,48 за баррель.

"Каждый грузовик, каждая доставка, каждая посылка, каждый поход в продуктовый магазин стали дороже. Рекордные цены на дизельное топливо повлияют на каждый груз, каждую доставку, которую получают американцы, и, вероятно, приведут к возобновлению инфляции по всей цепочке поставок", - написал аналитик GasBuddy в социальной сети X.

Запасы дистиллятов в США близки к многолетним минимумам для этого времени года, даже при высокой загрузке нефтеперерабатывающих заводов, заявила директор по нефтепродуктам компании Rapidan Energy Линда Гисеке. Вероятно, будет сложно восстановить запасы в течение следующих двух месяцев, поскольку начнется сезонное техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов. "Учитывая сохраняющийся дефицит дизельного топлива на мировом рынке, ожидается, что рентабельность продаж дизельного топлива останется высокой и нестабильной до начала следующего года", - сказала Гисеке.-0- 
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