22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на дизельное топливо в Литве достигла рекордного уровня и бьет по экономике страны. Об этом заявил глава Литовской конфедерации возобновляемых источников энергии Мартинас Нагявичюс, сообщают местные СМИ.
Примерно за три недели средняя цена за литр дизельного топлива выросла с 2,05 евро до 2,3 евро. Такой резкий рост цен не оставил литовцам времени на адаптацию.
"Цена на нефтепродукты на мировом рынке в настоящее время настолько высока (на литовских автозаправочных станциях она продается по рекордно высокой цене), что уже не является стимулом для сокращения потребления дизельного топлива. Эта цена уже наносит реальный ущерб литовской экономике", - пояснил он в своем сообщении.
Мартинас Нагявичюс в связи с этим призвал временно снизить акцизный налог на дизельное топливо, а также изменить саму систему налогообложения топлива.
Статистическое агентство Eurostat в конце августа отмечало, что Литва вошла в лидеры стран ЕС по росту цен на топливо и смазочные материалы в годовом выражении.-0-
В мире
22 сентября 2026, 11:33
Цена на дизель в Литве достигла рекордного уровня и бьет по экономике
Фото pexels
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