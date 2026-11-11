Цена газа в Европе вернулась к уровню выше $1000 за 1 тыс. куб.м





По данным на 13.00 по минскому времени, декабрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах торгуется на уровне $1002,585 за 1 тыс. куб.м. Цена газа превысила отметку в $1000 примерно в 12.00 по минскому времени. Последний раз выше этого уровня газ стоил 5 ноября.





Снижение котировок началось 30 октября и продолжалось до 9 ноября, после чего возобновился рост. 3 ноября стоимость фьючерса с поставкой в декабре на TTF падала почти до $1000 за 1 тыс. куб.м впервые с 21 октября на позитивном фоне относительно мирных консультаций Ирана и США.





По итогам октября средняя цена газа в Европе выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее, до максимальных с конца 2022 года $1000 за 1 тыс. куб.м. На пике в октябре спотовые котировки на TTF превышали $1200 за 1 тыс. куб.м впервые с декабря 2022 года.





Ранее агентство ANSA сообщало, что европейские страны опасаются энергетического кризиса в связи с ростом цен на энергоносители и снижением поставок из-за конфликтов. Удорожание энергоносителей уже привело к рекордному росту инфляции в Евросоюзе, что является одним из основных факторов недовольства граждан и нарастающей социальной напряженности, которая выливается в повсеместные забастовки и акции протеста.-0-

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биржевая цена газа в Европе снова превысила отметку в $1000 за 1 тыс. куб.м и продолжает торговаться вблизи этих уровней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.