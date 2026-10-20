Цена газа в Европе превысила $1050 впервые с 2022 года

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спотовая цена газа на бирже в Европе в ходе торгов во вторник превысила $1050 за тыс. куб.м впервые с декабря 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анализ основных торговых хабов в Европе.



Так, цены с поставкой на день вперед на хабе TTF достигли $1052 за 1 тыс. куб.м, или 90,75 евро за МВт·ч. При этом стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах пока поднялась до уровня около $1042 за 1 тыс. куб.м, или 89,83 евро за МВт·ч.



Котировки газа в Европе растут на фоне рекордно низких запасов газа в хранилищах к предстоящей зиме и продолжения конфликта на Ближнем Востоке. Как ранее сообщал ТАСС, президент РФ Владимир Путин не исключал, что цены на газ в Европе могут подняться и до $1500 за 1 тыс. куб.м.-0-