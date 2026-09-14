Цена газа на бирже в Европе превысила $1000 за 1 тыс. куб.м впервые с 2022 года





Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до уровня около $1004 за 1 тыс. куб.м, или 84,07 евро за МВт.ч.





При этом спотовые котировки газа на основных торговых хабах в Европе превышали $1000 за 1 тыс. куб.м еще на прошлой неделе. В частности, цены с поставкой "на день вперед" на хабе TTF достигали $1005, или 83,685 евро за МВт.ч.





Ранее ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщала, что Европа рискует войти в отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа. На темпы заполнения хранилищ в этом году сильно повлияли проигранная "битва" с Азией за свободные объемы на рынке СПГ на фоне конфликта на Ближнем Востоке, более высокие цены на топливо и экстремальная жара в июне и июле. В подобные летние периоды резко возрастает спрос на электроэнергию для систем охлаждения и кондиционеров.-0-

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа на бирже в Европе в ходе торгов в понедельник превысила $1000 за тысячу куб.м впервые с декабря 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.