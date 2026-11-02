Цена нефти марки Brent на ICE опустилась ниже $106 впервые с 20 октября

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2027 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $106 за баррель впервые с 20 октября 2026 года (более чем на 6,5%), пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.





Стоимость Brent снижалась на 5,97%, до $106,66 за баррель, опустившись сначала ниже $108 за баррель, а затем ниже $107. К 16.40 по минскому времени фьючерс на Brent ускорил снижение и опустился до $105,9 за баррель (-6,64%).По состоянию на 16.44 по минскому времени стоимость нефти Brent составляла $105,86 за баррель (-6,67%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в декабре снижалась на 6,72%, до $97,12 за баррель.-0-