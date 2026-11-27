27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские военные атаковали военные объекты шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Армии обороны Израиля.
Целью ударов были десятки ракет и пусковых установок на территории тренировочного лагеря, который, по данным военных, использовался спецподразделениями "Радван". Объект расположен в районе населенного пункта Эйн ат-Тина в Южном Ливане, указано в заявлении.
По версии израильской стороны, ракеты предназначались для использования отрядами "Хезболлы" против Израиля, удары по ним были нанесены "с целью устранения угрозы".-0-
В мире
27 ноября 2026, 00:36
ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
Фото Рixabay
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