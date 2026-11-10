"Тропа Брейвика" и крайне правый экстремизм: новая информация о краковском террористе

7 ноября 24-летний гражданин Польши в камуфляже выехал на автомобиле на главную площадь Кракова и открыл огонь по случайным прохожим. Жертвами стрельбы стали шесть человек, еще 15 получили ранения, в том числе двое полицейских. По данным местных властей, среди погибших как минимум двое иностранцев - 51-летняя гражданка Австрии и 32-летний гражданин Великобритании. Стрелявший был ранен при задержании и скончался в больнице утром 9 ноября. В момент стрельбы при нем было две винтовки, два пистолета и около 500 патронов. В марте ему было выдано разрешение на ношение оружия. В квартире стрелка в Островце-Свентокшиском полиция обнаружила тела его 53-летнего отца, 52-летней матери и 21-летней сестры с огнестрельными ранениями. Результаты расследования показывают, что после совершения преступления в Островце-Свентокшиском он отправился в Краков. Произошедшее расследуется как теракт, в Польше был объявлен общенациональный траур.-0-





10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование показало, что открывший стрельбу в центре Кракова изучал материалы, связанные с известными массовыми убийствами. Об этом заявил министр юстиции Польши Вальдемар Журек, комментируя результаты анализа цифровых медиафайлов стрелка, сообщает радио RMF24."Уже появилась достоверная информация о том, что за несколько месяцев до совершения нападения нападавший просматривал сайты, связанные с массовым убийством Андерса Брейвика. Поэтому мы расследуем вопрос о его причастности к правоэкстремистской деятельности", - заявил министр.Следователи не исключают, что нападавший мог вдохновиться действиями серийных убийц и попытаться имитировать преступления, совершенные ими в прошлом.В шкафчике стрелка на рабочем месте обнаружили надписи и текст неизвестного значения. Сейчас расшифровкой занимаются спецслужбы. Следователи пытаются определить, связаны ли эти надписи с какой-либо конкретной идеологией и могут ли указывать на мотивы преступника.Среди вещей преступника также был найден флаг с изображением гремучей змеи на желтом фоне. Этот символ, известный как гадсденовский флаг, используется некоторыми ультраправыми группами в США. Следователи не исключают, что наличие этого символа может указывать на идеологическое вдохновение или попытку стрелка подражать зарубежным образцам.Министр юстиции Польши отметил, что "безусловно, присутствуют элементы праворадикальной идеологии".Следователи изучают также семейные отношения устроившего стрельбу, чтобы определить, могли ли социальные или личные факторы повлиять на подготовку к нападению.Еще одним важным аспектом расследования является оснащение нападавшего. В его доме был найден сейф для оружия. По словам Вальдемара Журека, у преступника было обнаружено "очень профессиональное снаряжение" и "огромное количество боеприпасов", что указывает на то, что стрелявший мог заранее готовиться к нападению.Для расследования полиция создала две специальные группы. По словам пресс-секретаря полиции Малопольского воеводства, такие группы создаются в исключительных ситуациях, когда разбирательство особенно сложное и многогранное и требует участия сотрудников с большим опытом.