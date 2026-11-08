Трое военных погибли из-за атаки БПЛА на базу в Колумбии

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трое военнослужащих погибли в результате атаки беспилотника на военную базу в городе Санта-Роса-дель-Сур в департаменте Боливар на севере Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первую дивизию национальной армии Колумбии.
"В результате этого преступного нападения, к сожалению, трое наших военнослужащих были убиты, восемь получили тяжелые ранения. Другие сотрудники также пострадали и получают медицинскую помощь в различных медицинских центрах", - говорится в заявлении дивизии в соцсети Х.
Военные не уточнили предполагаемую цель атаки. Информация о возможных причастных к инциденту также не приводится.-0-