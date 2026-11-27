27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три страны Европейского союза не поддержали дополнительное финансирование Украины на 2027 год на 45 млрд евро. Такое заявление главы Евросовета Антониу Кошта на итоговой пресс-конференции саммита ЕС приводит ТАСС.





По словам Антониу Кошта, 24 страны Евросоюза поддержали предложение Еврокомиссии по дополнительному финансированию Украины на 45 млрд евро. Он уточнил, что одна из них - Болгария - поддержит только невоенную составляющую этого финансирования, которая будет предназначена для регионов, где проживает их национальное меньшинство.





Венгрия, Чехия и Словакия, которые ранее объявили, что не поддержат эту программу, не изменили на саммите свою позицию.





Глава Евросовета отметил, что к этому вопросу планируют вернутся на саммите в декабре.-0-