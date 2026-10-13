Тревога в небе. В Европе за сутки несколько самолетов подали сигнал бедствия

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки несколько пассажирских самолетов подали сигнал бедствия на борту, находясь в небе над Европой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.



Отмечается, что последним случаем стала ситуация на борту самолета Boeing-737, который следовал из Рима в Дублин. Находясь в воздухе, самолет подал сигнал бедствия. В настоящее время известно, что он в итоге приземлился в аэропорту назначения. Источник в авиадиспетчерских службах указал, что причины подачи сигнала бедствия будут установлены специалистами совместно с представителями авиакомпании.



Ранее аналогичный сигнал подавал и борт, вылетевший из Лондона в город Фаро на юге Португалии. Тогда самолет развернулся над северо-западом Франции и проследовал в аэропорт отправления. Кроме того, самолет, летевший с Корфу в немецкий Нюрнберг, подал в пути сигнал, означающий предупреждение о возможном захвате воздушного судна. По данным полиции Баварии, с учетом того, что пилот данного рейса перестал выходить на связь, в небо подняли по тревоге несколько дежурных самолетов. При этом до момента посадки самолета аэропорт Нюрнберга из-за чрезвычайной ситуации был закрыт.



Также сигнал бедствия подавал в небе и борт, летевший из Стокгольма в Цюрих и совершивший экстренную посадку в Гамбурге. Как пояснили затем в швейцарской авиакомпании Swiss, которой принадлежит самолет, инцидент был связан с плохим самочувствием одного из пассажиров. "Экипаж подал сигнал бедствия, чтобы по возможности совершить посадку без промедления", - сообщили в компании.-0-