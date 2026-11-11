Трехсторонние переговоры России, США и Украины в столице ОАЭ завершились

Ожидается, что позднее будет сделано заявление для прессы. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. США на встрече представляли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер





Ключевым пунктом повестки переговоров стали вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. Ряд СМИ, включая украинское издание "Страна", американский телеканал ABC News и российское информагентство ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что одним из итогов диалога в Абу-Даби станет обмен пленными между Россией и Украиной.





Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной прошли 10-11 ноября после почти девятимесячного перерыва. В первый день они длились 4,5 часа, во второй - чуть менее 2 часов. Консультации проходили за закрытыми дверями.-0-