14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Требования Владимира Зеленского об увеличении военной поддержки Украины вызвали тревогу в "коалиции желающих", у дипломатов ЕС возникли вопросы о целесообразности использования предоставленных Киеву средств. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание The Washington Post (WP), информирует ТАСС.
Ранее Зеленский заявил о наличии дефицита в бюджете на финансирование ВСУ в размере $27 млрд и потребовал от Европы уже сейчас предоставить часть кредита, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть нехватку средств на оборонные расходы.
"Украина могла бы выбрать другой способ подачи информации - в "коалиции желающих" царило ощущение, будто сбросили бомбу", - заявил газете дипломат ЕС.
Европейские чиновники полагают, что эта просьба может быть завышена. В Европе ожидали некоторого расхождения с бюджетными прогнозами, но никак не предполагали столь огромного дефицита. Теперь у дипломатов возникают серьезные вопросы о том, как именно была рассчитана сумма в $27 млрд.-0-
В мире
14 сентября 2026, 19:53
Требования Киева об увеличении военной поддержки вызвали тревогу в "коалиции желающих" - WP
Фото Unsplash
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