Требования Киева об увеличении военной поддержки вызвали тревогу в "коалиции желающих" - WP 

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Требования Владимира Зеленского об увеличении военной поддержки Украины вызвали тревогу в "коалиции желающих", у дипломатов ЕС возникли вопросы о целесообразности использования предоставленных Киеву средств. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание The Washington Post (WP), информирует ТАСС.



Ранее Зеленский заявил о наличии дефицита в бюджете на финансирование ВСУ в размере $27 млрд и потребовал от Европы уже сейчас предоставить часть кредита, предусмотренного для Киева на следующий год, чтобы покрыть нехватку средств на оборонные расходы.



"Украина могла бы выбрать другой способ подачи информации - в "коалиции желающих" царило ощущение, будто сбросили бомбу", - заявил газете дипломат ЕС.



Европейские чиновники полагают, что эта просьба может быть завышена. В Европе ожидали некоторого расхождения с бюджетными прогнозами, но никак не предполагали столь огромного дефицита. Теперь у дипломатов возникают серьезные вопросы о том, как именно была рассчитана сумма в $27 млрд.-0-