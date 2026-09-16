16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В польской Силезии произошел крупный сбой в работе железнодорожного оборудования, который привел к масштабному транспортному коллапсу. Десятки поездов задерживаются на неопределенный срок, а ряд маршрутов приостановлены полностью, сообщает RMF24.
Проблемы начались около 3.00 (по местному времени). Причиной стала неисправность и отключение электроэнергии в оборудовании управления железнодорожным движением.
Cбой затронул ключевые железнодорожные узлы региона, включая отрезки путей между станциями. Последствия отключения электроэнергии ощущаются во всей Силезии.
В настоящее время неизвестно, когда ситуация нормализуется. Технические службы работают над устранением неполадки, но ожидаемые сроки восстановления устройств управления железнодорожным движением не называются.-0-
В мире
16 сентября 2026, 09:54
Транспортный коллапс произошел в польской Силезии из-за сбоя в работе железнодорожного оборудования
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