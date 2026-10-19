Трамп: Зеленский ударами по российским НПЗ серьезно вредит мировым рынкам дизельного топлива

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам наносит серьезный вред мировым рынкам дизельного топлива. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС."Зеленский считает своими целями дизельные нефтеперерабатывающие заводы в России, зная, что эти атаки серьезно вредят мировым дизельным рынкам, в том числе в Соединенных Штатах", - написал он в социальной сети Truth Social, отметив, что от этого страдают фермеры и разные предприятия."Зеленскому все равно", - убежден Трамп.-0-