19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам наносит серьезный вред мировым рынкам дизельного топлива. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.
"Зеленскому все равно", - убежден Трамп.-0-
В мире
19 октября 2026, 01:00
Трамп: Зеленский ударами по российским НПЗ серьезно вредит мировым рынкам дизельного топлива
Фото из архива ТАСС
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