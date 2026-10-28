Трамп заявил об отмене ограничений на выбросы метана при добыче нефти и газа в США 

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил об отмене принятых при его предшественнике Джо Байдене правил, которые были направлены на сокращение выбросов метана при бурении нефтяных и газовых скважин. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).



На предвыборном митинге в Техасе перед сторонниками Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что это изменение позволит сэкономить миллиарды долларов, а также поможет дополнительно добыть 210 млн баррелей нефти, что эквивалентно примерно 10 дням совокупного потребления нефти в США.



"Я официально отменяю дорогостоящие и ненужные правила Байдена по регулированию выбросов метана, чтобы сэкономить потребителям и производителям энергии $45 млрд", - сказал Дональд Трамп.



Этот шаг направлен на стимулирование внутреннего производства в США на фоне высоких цен на топливо.



В последние годы сокращение выбросов метана стало одним из глобальных приоритетов для замедления темпов изменения климата, отмечает AP. Нефтегазовый сектор является крупнейшим промышленным источником метана.



Финальное правило администрации Байдена по резкому сокращению выбросов метана в нефтегазовом секторе США было официально представлено в декабре 2023 года на Климатической конференции ООН (COP28) в Дубае. По расчетам Агентства по охране окружающей среды США (EPA), данные меры должны были предотвратить выброс около 58 млн т метана в период с 2024 по 2038 год.-0-