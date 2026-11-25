25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что проведение военных действий против Ирана обеспечено финансированием до конца января, сообщает ТАСС со ссылкой на газету New York Post.



При этом президент США признал, что его возможности по ведению боевых действий против Ирана могут оказаться ограничены в начале января 2027 года, когда контроль над Конгрессом перейдет к демократам.



Беседуя с представителями газеты, Трамп сказал, что сейчас США одерживают над исламской республикой "полную победу". Однако он опасается, что демократы способны "превратить ее в поражение".



Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники информировал, что представители американской администрации высокого ранга обсуждают, стоит ли ВС США наносить удары по руководству Ирана.-0-