Трамп заявил о значительном прогрессе в создании базы США в Польше

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах с Варшавой по созданию американской военной базы на территории Польши. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.



"Достигнут значительный прогресс в направлении создания базы армии США в Польше. Если это произойдет, место ее расположения будет объявлено очень скоро", - написал Трамп.



В июне глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш передал министру обороны США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше. База может разместить около 5 тыс. военнослужащих, а ее строительство может обойтись более чем в 10 млрд злотых ($2,7 млрд). Решение о составе и численности американского контингента, а также количестве баз должно приниматься на уровне НАТО.-0-