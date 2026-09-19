19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп объявил о создании Сил искусственного интеллекта. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Я создаю Силы искусственного интеллекта, подобно тому, как я создал Космические силы, которые были огромным успехом в мой первый президентский срок. В связи с этим в ближайшем будущем я объявлю о назначении руководителя Силами ИИ. ИИ - это новая промышленная революция, но она будет еще масштабнее и эффективнее, возможно, охватит 25% ВВП нашей страны", - написал американский лидер в Truth Social.
При этом Трамп не уточнил, будет ли речь идти о создании нового вида Вооруженных сил США или об иной государственной структуре.-0-
В мире
19 сентября 2026, 21:32
Трамп заявил о создании Сил искусственного интеллекта
Дональд Трамп. Фото AP Photo
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