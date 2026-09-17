Трамп заявил о приближении переломного этапа в войне с Ираном

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приближается к переломному этапу в войне с Ираном, он намерен объявить в скором времени о важном решении по этому поводу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью американского лидера порталу Axios.



"Мне предстоит принять важное решение. Хочу ли я вторгнуться и уничтожить их или нет? Это важное решение. Со мной может случиться что угодно", - сказал Трамп. По его словам, речь идет о возможном возобновлении массированных ударов, которые, как он отметил, должны положить конец конфликту.



Трамп также сообщил, что намерен обсудить ситуацию вокруг Ирана с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Я хочу узнать, в каком положении они сейчас находятся и как у них дела. Мы всегда очень заботились о них", - заявил американский президент.



Общеполитические прения высокого уровня с участием глав государств и правительств, а также министров иностранных дел пройдут в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке 22-26 сентября и 28 сентября. Выступление США запланировано на 22 сентября, речь с трибуны Генассамблеи произнесет Трамп.-0-