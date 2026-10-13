13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дональд Трамп заявил, что добьется заключения сделки для урегулирования украинского кризиса, сообщает ТАСС.
"Все, что я знаю, это то, что Зеленский и Путин должны встретиться, чтобы положить конец этой глупой войне", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос журналистов о перспективах разрешения конфликта на Украине.
"Я считаю, что они хотят заключить сделку, но не знают, как это сделать. Но мы добьемся того, чтобы они заключили сделку", - добавил он.-0-
В мире
13 октября 2026, 07:55
Трамп заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского для урегулирования украинского конфликта
Дональд Трамп. Фото AP Photo
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