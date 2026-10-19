Трамп заявил, что Зеленский никогда не хотел заканчивать конфликт с Россией 

"И, честно говоря, учитывая все те деньги, которые, как известно, ему (Зеленскому - прим. БЕЛТА) выделяет Европа, а также те, что ему давал в прошлом 46-й президент США Джо Байден, он не хочет заканчивать эту войну и, вероятно, никогда и не хотел. Два года назад он мог бы заключить более выгодную сделку, чем сейчас", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.





"Его (Владимира Зеленского - прим. БЕЛТА) страна в руинах, большая часть его территории утрачена, его океаны и моря исчезли, его мужское население сократилось, ранено и/или погибло. Я хочу, чтобы эта война закончилась", - написал он в Truth Social.





Президент США Дональд Трамп заявил о достижении значительного прогресса в переговорах об урегулировании украинского конфликта.





"Я нахожусь в процессе переговоров о достижении мира в конфликте между Россией и Украиной, и я не хочу предпринимать ничего, что по глупости могло бы оттолкнуть Россию от стола переговоров. Достигнут большой прогресс", - написал он. -0-

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский не хочет заканчивать конфликт с Россией, вероятно, никогда и не хотел. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Об этом передает ТАСС.