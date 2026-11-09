9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп признал, что коллективный Запад, по сути, ничего не добился за счет колоссальных поставок оружия и военной техники Украине, сообщает ТАСС.
"Вы еще этого не получили. Вы еще ничего не получили", - сказал американский лидер в интервью телекомпании CBS News, когда ведущий заявил ему, что США добились как минимум сохранения независимости Украины, передавая ей огромные партии вооружений.
Дональд Трамп также выразил уверенность в том, что мир в Украине наступит, причем очень скоро. Он при этом указал, что после урегулирования конфликта "Украина будет немного другой формы".
Он также не отрицал, что Украина продолжает получать оружие главным образом благодаря США. На реплику о том, что "Европа снабжает вооружениями" Киев, Дональд Трамп ответил: "Нет, мы". "Я передаю это Европе, продаю за полную стоимость, и они нам платят", - отметил президент.-0-
В мире
09 ноября 2026, 07:18
Трамп заявил, что Запад почти ничего не добился поставками оружия ВСУ
Дональд Трамп. Фото ТАСС
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