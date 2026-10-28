Трамп заявил, что власти Франции впустили в страну враждебно настроенных мигрантов

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп считает, что причиной беспорядков во Франции стала миграционная политика местных властей, которые впустили в страну людей, враждебно настроенных к французскому обществу, пишет ТАСС.



"В чем дело? В иммиграции, - сказал он во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Техас. - В страну впустили тех, кто ненавидит французов, ненавидит их постройки, ненавидит их искусство, ненавидит во Франции все".



Американский лидер отметил, что с Эйфелевой башни теперь можно "наблюдать, как все горит". Трамп подчеркнул, что выступает за закрытые границы и пообещал не допустить подобного развития событий в США.



17 октября в Париже и других городах Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в акциях участвовали 800 тыс. человек, по данным МВД - 550 тыс. В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией.-0-