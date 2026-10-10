Американский лидер добавил, что посоветовал бы Украине найти "нового лидера, который способен заключить сделку", "поскольку он (Владимир Зеленский. - Прим. БЕЛТА) мог заключить много сделок, но по какой-то причине не делает этого".





Трамп отметил, что Зеленский мог много раз положить конец конфликту с Россией, но предпочитает не делать этого.





"Он (Владимир Зеленский. - Прим. БЕЛТА) хочет создавать проблемы миру. Он хочет создавать проблемы нашим фермерам из-за дизельного топлива, поскольку Россия поставляет значительную часть дизельного топлива по всему миру", - сказал президент США.-0-

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украине пришло время сменить президента. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.