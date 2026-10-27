Трамп заявил, что США скоро запретят использовать термин "искусственный интеллект"

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время в Соединенных Штатах официально запретят использование термина "искусственный интеллект". Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social.



"В скором времени мы официально запрем использование термина "искусственный интеллект" во всех соответствующих документах и во всем остальном из-за его неточности", - написал он.



Ранее Трамп подписал указ, согласно которому власти страны должны использовать термин "суперинтеллект" вместо "искусственного интеллекта" в официальных документах и публичных сообщениях.-0-