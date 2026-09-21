21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон работает над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Беларуси. Соответствующее заявление американский лидер разместил на своей странице в одной из соцсетей.
"США работают над крупной сделкой, касающейся закупок калия из Беларуси. Цены будут существенно ниже тех, что мы сейчас платим Канаде, это очень хорошая новость для наших фермеров и скотоводов", - написал американский лидер.
В декабре 2025 года спецпосланник США по Беларуси Джон Коул на переговорах с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске сообщил, что Соединенные Штаты снимают санкции с белорусского калия. Соответствующие указания, по его словам, дал американский лидер Дональд Трамп.
В марте 2026 года в ходе очередного раунда переговоров с американской делегацией в Минске стало известно, что вопрос по белорусскому калию окончательно решен. Из всех санкционных списков Минфина США были исключены Белорусская калийная компания и "Беларуськалий".-0-
В мире
21 сентября 2026, 18:43
Трамп заявил, что США работают над сделкой по закупке калийных удобрений у Беларуси
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